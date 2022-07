Homem de 27 anos morto à facada em rua do centro da Amadora

Um homem de 27 anos foi morto à facada na madrugada desta segunda-feira na Amadora. A vítima estava a passar na avenida dos Combatentes da Grande Guerra, pelas 3h00, quando se cruzou com um conhecido.



Por motivos ainda não apurados, os dois homens envolveram-se em confrontos até que um deles puxou de uma faca. A vítima foi atingida no peito e sofreu uma perfuração do tórax.





Bombeiros, INEM e PSP foram acionados para o local e encontraram a vítima no chão. O homem ainda foi transportado ao hospital Amadora-Sintra, mas não resistiu aos ferimentos.O agressor está em fuga e o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.