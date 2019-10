Homem de 28 anos detido após atacar turistas

A GNR deteve um homem, de 28 anos, que tinha acabado de fazer um roubo por esticão na madrugada deste domingo, pelas 05h40, na avenida Sá Carneiro, em Albufeira.O homem atacou duas turistas irlandesas, de 41 e 50 anos, que caminhavam na avenida. Conseguiu roubar a mala de uma delas, que continha um iPhone e dez euros em numerário.Militares do Destacamento de Intervenção do Comando de Faro da GNR, que se encontravam em patrulhamento na zona, aperceberam-se da situação e conseguiram deter rapidamente o autor do crime.A mala foi recuperada.