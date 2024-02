Um homem, de 28 anos, foi preso pela PJ de Setúbal, com o apoio da GNR de Alcácer do Sal, depois de ter esfaqueado várias vezes um colega, de 26, em sequência de uma discussão fútil num estaleiro de obra, naquela localidade alentejana. A agressão ocorreu à hora de almoço de terça-feira, e o agressor voltou a sentar-se à mesa para acabar a refeição.Os colegas do homicida da vítima foram testemunhas e retiveram o primeiro. A GNR foi chamada, mas por se tratar de um crime de homicídio, a investigação passou para a PJ de Setúbal. O detido ficou à guarda dos inspetores, que estavam, esta quarta-feira à tarde, a apresentá-lo a um juiz. O ferido, por seu turno, encontrava-se internado em estado muito grave no Hospital de Santiago do Cacém.