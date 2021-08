Um homem de 28 anos morreu esta quarta-feira após mergulhar no Rio Tejo, em Santarém.A vítima estaria com a família na ponte Salgueiro Maia quando se atirou às águas, tendo morte declarada no local.O alerta foi dado cerca das 13h00 e para o local foram chamados 37 operacionais (dos bombeiros, GNR, Proteção Civil e INEM), apoiados por 14 viaturas (incluindo três embarcações) para retirar o corpo do local, que foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santarém.