Homem de 28 anos morre em colisão com camião em Lousada

Vítima mortal conduzia uma viatura ligeira.

10:17

Um homem de 28 anos morreu, este sábado, numa colisão violenta com um camião no IC25, em Figueiras, Lousada. A vítima mortal era o condutor da viatura ligeira de marca Audi acidentada, sabe o CM.



A colisão ocorreu às 6h15 e o troço da via onde ocorreu o acidente esta fechado desde esta hora.



O óbito foi declarado no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.



O motorista do camião não sofreu qualquer ferimento.



Os bombeiros estão a proceder à limpeza da via. A GNR faz perícias no local.