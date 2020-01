Homem de 29 anos morre vítima de acidente em Vila do Conde

Daniel Pereira, de 29 anos e que tinha ficado gravemente ferido numa colisão entre dois carros, na EN104, em Vila do Conde, morreu, esta terça-feira de manhã, no hospital.

É a segunda vítima mortal do violento embate. Francisco Silva, da mesma idade, acabou por perder a vida no local do acidente, que ocorreu por volta das 14h40 do passado domingo.