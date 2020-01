Samuel Silva foi atropelado por um comboio que seguia para Braga, na bifurcação entre as linhas do Minho e do Douro, em Ermesinde, pouco após a 01h00 desta quarta-feira.Apesar dos esforços de bombeiros e uma equipa médica de emergência e reanimação, o homem de 30 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. "É importante alertar de que aquele é um sítio interdito à circulação de pessoas", indicou aoFrancisco Pereira, adjunto de comando dos Bombeiros de Ermesinde. A autópsia e a investigação da PSP serão essenciais para apurar a causa da morte.O atropelamento ocorreu em frente ao portão de acesso ao circuito de manutenção, junto à Igreja de Ermesinde, depois de o comboio ter saído da estação ferroviária e no momento em que fazia o desvio para a linha mais à esquerda, em direção a Braga, ainda a baixa velocidade.O alerta chegou aos Bombeiros de Ermesinde à 01h08. Quando os operacionais chegaram ao local, a vítima ainda apresentava sinais vitais, mas acabou por morrer. O óbito foi declarado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano. "Não dispomos de dados que nos permitam indicar que se tenha tratado de outra coisa que não um acidente", referiu aoo adjunto de comando da corporação de Ermesinde.Ao que oconseguiu apurar Samuel Silva morava em S. Romão do Coronado, na Trofa. A PSP esteve no local do atropelamento ferroviário e está agora a investigar as causas da morte.