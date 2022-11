Homem de 30 anos encontrado morto no fundo de um poço de elevador

Há duas semanas que Marcos, um homem de 30 anos, não era visto no Martim Moniz. O alerta de uma amiga levou a PSP e os bombeiros a fazer buscas e o cadáver foi encontrado na tarde desta quarta-feira. Estava em avançado estado de decompoisição no fundo de um poço de elevador. O local era de difícil acesso e a operação para remover o corpo demorou mais de seis horas.A vítima, um conhecido toxicodependente da zona, terá perdido a vida quando furtava metais no edifício fechado há mais de cinco anos. Era desta forma que sustentava o vício. Mas há suspeitas de que este caso não tenha sido um mero acidente durante mais um assalto.A Polícia Judiciária investiga agora se Marco terá sido assassinado e atirado para o poço do elevador na sequência de uma luta com outros assaltantes.A autópsia será determinante para determinar o envolvimento de terceiros.