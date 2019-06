Homem de 30 anos esfaqueado no pescoço em Beja

Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado ao início da madrugada deste domingo, em Beja.



Fonte oficial da PSP de Beja, disse ao CM que a vítima foi agredida com uma faca no pescoço.



O agressor trata-se de um homem com cerca de 60 anos, com problemas psicológicos. Os motivos da agressão são ainda desconhecidos.



A vítima teve de ser transportada para o hospital. O alerta para esta ocorrência foi dada cerca das 00h30.



Foram mobilizados para o local a PSP de Beja, o INEM e os bombeiros.