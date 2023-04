Vídeos com imagens de crianças e menores em atos sexuais com adultos foram apreendidos no computador de um homem, de 30 anos, residente em Coimbra, que agora vai ser julgado por 103 crimes de pornografia de menores.



Os factos ocorreram entre abril e setembro de 2021, altura em que o arguido, mecânico hidráulico, disponibilizou ficheiros com menores em práticas sexuais para serem descarregados e partilhados por terceiros.









