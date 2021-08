Homem de 30 anos usa perfil falso no Facebook para conseguir fotos de menores nuas

Um operário fabril de 30 anos foi detido pela Polícia Judiciário por coagir sexualmente adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos. O suspeito comunicava com as vítimas através de um perfil falso na rede social Facebook. O homem convencia as jovens a enviarem-lhe imagens onde se encontrassem despidas.

Quando as adolescentes percebiam que estavam a ser enganadas, o homem chantageava-as afirmando que se deixassem de enviar mais fotografias, as imagens que ele possuía iriam ser divulgadas na Internet.

Em comunicado, a PJ refere que apreendeu imagens de pornografia de menores e conversas com adolescentes nas redes sociais.

O detido terá de se apresentar duas vezes por semana no posto da polícia da sua área de residência e está obrigado a tratamento psicológico.