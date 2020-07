A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, um homem de 32 anos por suspeitas de violação e violência doméstica, no conselho de Loulé.A vítima e ex-companheira do suspeito, de 32 anos, sofreu ao longo dos últimos dois anos agressões psicológicas, físicas e sexuais, na casa onde vivia com o suspeito.Segundo comunicado da PJ, o detido estaria a planear um homícidio com recurso a arma de fogo, após a vítima ter acabado a relação amorosa.