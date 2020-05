Homem de 32 anos faz corte profundo no braço em acidente com vidro

Um homem de 32 anos entrou nas Urgências do Hospital de Santa Maria, Lisboa, no sábado à noite, em risco de amputação do braço. Familiares disseram que se feriu num acidente com um vidro de um carro, na Amadora.

O ferido chegou pelas 23h35, sem que o INEM ou a PSP tivessem sido informados. Estava repleto de sangue, o que indiciava ter cortado uma artéria.





Foi de imediato para o bloco operatório, sendo submetido a uma cirurgia de várias horas. Os médicos conseguiram evitar a amputação, mas permanecia ontem internado, em estado considerado estável.