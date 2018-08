Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 32 anos morre ao cair de cavalo em Vila Real

Incidente aconteceu na estrada que liga a as aldeias de Muas e Relvas.

15:27

Um homem de 32 anos morreu esta quinta-feira à noite em Relvas, Vila Real, após sofrer uma queda de cavalo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte dos Bombeiros da Cruz Branca, o animal ter-se-á assustado. O homem fazia regularmente corridas amadoras a cavalo e era praticante de desporto, tendo já alguma experiência.



O alerta para o incidente, que aconteceu na estrada que liga as aldeias de Muas e Relvas, foi dado pelas 20 horas e o óbito foi declarado no local após tentativas de reanimação.



No local estiveram os Bombeiros da Cruz Branca, assim como a GNR de Vila Real e a VMER.