Homem de 33 anos encontrado morto em zona florestal em Famalicão

Flávio Araújo, com 33 anos, foi encontrado morto, este domingo, no monte das Ermidas, uma zona florestal de Arnoso, Santa Eulália, Famalicão.O alerta foi dado, cerca das 09h00, por populares. A vítima mortal era solteira e residia na freguesia de Nine. Não são conhecidas as circunstâncias da morte do homem.O caso está a ser investigado pelas autoridades. Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação confirmou o óbito no local. O corpo foi levado para a morgue do hospital de Famalicão.Ao que tudo indica, a autópsia deverá ser realizada durante esta segunda-feira.