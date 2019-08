Homem de 33 anos foge do hospital para violar idosa

Um homem de 33 anos fugiu do hospital quando estava a ser tratado e sequestrou, agrediu e tentou violar uma mulher de 83 anos, na Covilhã. Foi ontem detido pela PJ da Guarda. Ouvido por um juiz, ficou em preventiva.Os crimes foram cometidos na madrugada de sábado durante uma fuga do Centro Hospitalar da Cova da Beira, para onde o suspeito tinha sido conduzido momentos antes por uma patrulha da GNR na sequência de um incidente em que manifestou distúrbios psicológicos."Os militares anteviam perigosidade no comportamento do suspeito, que aparentava consumo excessivo de álcool ou substância estupefaciente, e encaminharam-no ao hospital. Mas ele fugiu da unidade de saúde e na fuga entrou na casa de uma idosa indefesa, que vive sozinha e isolada numa propriedade próxima, e tentou violá-la", conta fonte ligada à investigação.A vítima gritou por socorro e fez queixa. O suspeito, ladrilhador, já estaria referenciado pela GNR por desacatos provocados por consumo de álcool e uso de drogas.