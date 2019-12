Homem de 34 anos desaparece na serra em Portimão

Um homem de 34 anos, Filipe Casinha, de Almádena, no concelho de Lagos, encontra-se desaparecido desde a noite de terça-feira numa zona de mato e floresta entre os municípios de Portimão, Monchique e Aljezur.O alerta foi dado às 19h21. As buscas para o encontrar foram desencadeadas para a zona das casas Velhas, no concelho de Portimão, onde a vítima deu indicação de que se encontrava após ter ligado de telemóvel - que ficou depois inativo - para familiares. Terá dito que estava ferido.Bombeiros e GNR percorreram toda a zona e estenderam as buscas, durante a madrugada, a outras aéreas. Um drone dos Bombeiros de Portimão foi usado sem sucesso.As buscas estenderam-se ao Espinhaço de Cão - onde estão as torres de telecomunicações que registaram a última chamada de Filipe Casinha -, e ainda a Monchique.Esta quarta-feira, as buscas foram retomadas a partir do Espinhaço de Cão, com militares da GNR, sapadores florestais e bombeiros. Um helicóptero foi também acionado, durante a tarde, para procurar o desaparecido.Esta quarta-feira à noite, as autoridades continuavam sem sinais do homem.Filipe Casinha estava com uma carrinha, uma Nissan Cabstar, quando desapareceu. Os meios empenhados nas buscas concentraram esta quarta-feira, sem sucesso, esforços no sentido de localizar a viatura, com vista a ter um ponto de apoio para as buscas que decorriam no terreno.O desaparecido é madeireiro de profissão e há indicações díspares sobre o local onde estaria e o que tinha ido fazer. A zona onde as buscas incidem é densamente arborizada, o que acaba por dificultar as operações.