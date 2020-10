Homem de 34 anos detido após disparar contra várias pessoas em festa familiar em Almada

Um homem de 34 anos foi detido, esta quinta-feira, pela Polícia Jucidiária por dois crimes de tentativa de homicídio, em Almada.No dia 13 de setembro. o homem desentendeu-se com um conhecido numa festa familiar, acabando por disparar contra este. A vítima fugiu do agressor e refugiou-se no barracão onde decorria a festa, junto dos restantes participantes. No entanto, o agressor perseguiu-o e acabou por intercetá-lo, disaparando vários tiros, o que provocou uma segunda vítima.O detido com antecentes criminais ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.