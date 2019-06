Homem de 34 anos detido com mil imagens pedófilas

Um homem de 34 anos, residente em Coimbra, foi detido em flagrante pela Polícia Judiciária do Centro com mil ficheiros pornográficos envolvendo menores de 14 anos.O suspeito, que trabalha numa empresa do ramo automóvel, descarregava, partilhava e guardava os ficheiros de fotografias e vídeos.A detenção ocorreu na sequência de uma investigação em que os inspetores detetaram os referidos ficheiros nos sistemas informáticos utilizados pelo arguido.Na sequência das buscas, foram apreendidos os equipamentos informáticos usados na prática dos crimes.O homem, que é casado e tem um filho menor, está agora proibido, por decisão do juiz, de aceder à internet e obrigado a apresentações bissemanais às autoridades.