Um homem, de 34 anos, ficou com pulseira eletrónica, depois de detido pela PSP de Coimbra, num caso de violência doméstica de ameaças ao pai e agressões ao cão de companhia. Entretanto, a provedora do Animal, Laurentina Pedroso, propôs, segunda-feira, uma revisão constitucional para consagrar "a proteção dos animais como tarefa fundamental do Estado" e alterações ao Código Penal para reforçar a criminalização dos maus-tratos.