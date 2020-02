Homem de 35 anos morre em acidente com trator em Valpaços

Um homem de 35 anos morreu, na tarde desta sexta-feira, na aldeia de Vilartão, no concelho de Valpaços.



Segundo Luís Nogueira, Comandante dos Bombeiros de Valpaços "a vítima foi atingida com uma alfaia agrícola do trator com que andava a espalhar estrume. Quando chegamos ao local o homem estava em paragem cardiorespiratória. Ainda ponderamos o transporte para o hospital de Santo António pelo helicóptero do INEM mas, entretanto, o óbito foi declarado no local pelos médicos da VMER de Chaves e do helicóptero".

Ao que o CM apurou, a vítima, encontrada caída junto ao reboque do trator com uma hemorragia, seria natural do concelho de Alfândega da Fé, no concelho de Bragança e andava a realizar trabalhos agrícolas sazonais para terceiros.



A vítima foi assistida no local pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves e do helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros.

O comandante disse que o óbito foi declarado no local, quando o homem já se encontrava dentro do helicóptero para ser transportado para uma unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 15h47 e para o local foram mobilizados 14 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, e quatro viaturas e um helicóptero.