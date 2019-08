Homem de 35 anos morre em colisão entre carro e mota em Sintra

Um homem, de 35 anos, morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota em Gouveia, na freguesia de São João das Lampas e Terrugem, Sintra.



Fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Colares disse ao CM que o motociclista terá sido colhido pelo automóvel, conduzido por um homem de nacionalidade russa, depois de este ter entrado em despiste.





Ao despistar-se, o carro invadiu o sentido contrário da estrada e acabou por colidir com a mota.A mesma fonte avançou ainda que no carro seguiam três pessoas que não sofreram ferimentos.O alerta para este acidente, que aconteceu na Estrada Casal do Condado, foi dado às 07h15.Fora mobilizados para esta ocorrência os Bombeiros Voluntários de Colares, a GNR e o INEM.