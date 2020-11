O crime terá acontecido num contexto de ajuste de contas relacionado com o tráfico de droga. Nuno Rocha, de 36 anos, estava com um amigo. Combinou encontrar-se com o homicida, em Cête, ao final da noite de domingo.Durante o encontro houve um desentendimento e Nuno foi esfaqueado no peito. O agressor pôs-se de imediato em fuga. À chegada das equipas de socorro, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local. A GNR também foi acionada, mas o caso passou para alçada da PJ.