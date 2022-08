Um homem de 36 anos foi preso pela GNR da Trafaria, Almada, por ter apontado uma pistola, de calibre 7,65 mm, a militares no Monte de Caparica. A Polícia Judiciária de Setúbal investiga o mesmo homem, entretanto libertado, por disparos que feriram no pescoço um homem de 53 anos.Pela meia-noite de segunda-feira, a GNR foi chamada após relatos de disparos e deparou-se com o suspeito na rua. O homem apontou uma pistola aos militares, que o desarmaram e prenderam. Tinha 144 doses de droga e 1465 €. Momentos antes, um homem foi assistido perto do local, após ter sido baleado no pescoço. Investiga-se a ligação entre as duas situações.