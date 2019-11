Homem de 36 anos detido por roubar a própria mãe

Um homem de 36 anos, sobre quem pendia uma ordem judicial de afastamento da mãe, por crimes de violência doméstica, foi detido em flagrante delito por um militar de folga da GNR da Quinta do Conde, em Sesimbra, quando tentava assaltar a progenitora.O crime foi presenciado pelo guarda por volta da hora de almoço de sexta-feira. A vítima, de 61 anos, foi vista a tentar por todos os meios impedir o filho de lhe levar a carteira. O militar da GNR à civil, já conhecedor de que o ladrão era filho da vítima e que estava referenciado por violência doméstica sobre a mesma, tentou retê-lo de imediato no local do roubo.O homem de 36 anos ainda escapou ao militar da GNR, escondendo-se atrás de uns automóveis estacionados nas imediações. No entanto, com a chegada de uma patrulha da GNR da Quinta do Conde foi possível apanhá-lo. Presente a tribunal, o homem de 36 anos recolheu em prisão preventiva.