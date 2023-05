Homem de 36 anos morre em colisão entre duas motas e carro na A3 em Valença

Um homem, de 36 anos, morreu e outro, de 24 anos, ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão entre duas motas e um carro, na A3, no sentido Norte-Sul, em Valença, distrito de Viana do Castelo.O alerta para o acidente, ocorrido ao quilómetro 109, foi dado às 13h05. A vítima grave foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo.Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Valença apoiados por uma ambulância, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida de Melgaço e Valença e a GNR.Em atualização