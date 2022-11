Homem de 36 anos tem alta, é chamado pelos médicos horas depois e acaba por morrer no Hospital de Faro

Um homem de 36 anos morreu depois de ter alta, na terça-feira à noite, do Hospital de Faro.O utente, que era diabético e sofria de epilepsia, foi às urgências e acabou por ser mandado de volta para casa depois de ter feito vários exames.

Ao que o Correio da Manhã apurou, horas mais tarde, os médicos reviram os resultados e pediram que o doente regressasse ao hospital.



O homem acabou por morrer de enfarte já na unidade hospitalar.





Por volta das 20 horas, os pais do doente falaram com o filho e este já estava a regressar para casa, no entanto, depois receberam a notícia de que regressava ao hospital. Às 22h, a família recebeu uma patrulha da GNR que noticiou a morte do homem de 36 anos e só depois é que o hospital contactou a esposa.Nos últimos dias, o Hospital de Faro viu-se envolvido numa outra polémica de uma troca de cadáveres

O Conselho de Administração já colocou os cargos à disposição.