Homem de 37 anos detido em Sintra com 233,5 gramas de haxixe

Um homem de 37 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira na Rua Sara Maria Soares da Silva, em Sintra, na posse de 233,5 gramas de haxixe.O traficante, de nacionalidade portuguesa, foi abordado por uma equipa do destacamento de intervenção da GNR de Lisboa, através do pelotão de intervenção de Mem Martins.Foi presente esta quinta-feira a juiz para conhecer as medidas de coação.