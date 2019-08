Homem de 37 anos morre após despiste em Loulé

Um homem de 37 anos morreu ao final do dia deste domingo, num despiste do motociclo que conduzia. O acidente ocorreu na localidade de Vale de Éguas, em Almancil, Loulé, tendo o óbito sido declarado no local.

A vítima mortal vinha de um encontro motard e seguia em direção a casa juntamente com outros amigos, quando se despistou e embateu num sinal de trânsito.

As causas deste acidente ainda estão a ser investigadas pelo Núcleo de Acidentes de Viação da GNR de Faro.

O homem que perdeu a vida neste acidente era sócio de uma associação de motociclistas e deixa um enorme pesar entre a família motard.



Desde o início deste ano, foram já 21 as vítimas mortais nas estradas do Algarve.