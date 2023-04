O homem, de 38 anos, aliciou a vítima de 12 anos através de mensagens e nas redes sociais e já tinha um encontro marcado para fins sexuais. Os familiares da criança, porém, aperceberam-se e alertaram a GNR que, no passado dia 2, deteve o homem em flagrante. Foram-lhe apreendidos dois cadernos com dados relacionados com a atividade criminosa. Levado a tribunal, ficou com apresentações periódicas.



A GNR alerta as famílias para estarem atentas à forma como os menores usam as redes sociais.