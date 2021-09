Homem de 38 anos esfaqueado pela mulher até à morte em Matosinhos

Um homem, de 38 anos, morreu, esta noite de domingo, depois de ser esfaqueado, em Matosinhos. A principal suspeita, de 51 anos, é a mulher da vítima que foi detida pela polícia judiciária do Porto.O alerta foi dado, cerca das 22h30, pela suspeita, para os bombeiros de Leixões, para uma agressão na rua Guilherme Felgueiras, em Rua de Pau.Segundo os vizinhos, as desavenças familiares eram frequentes nos últimos quatro anos.O corpo da vítima foi levada, pelos bombeiros de Leixões, para o instituto de medicina legal do Porto.