Um homem de 38 anos morreu, esta quarta-feira, num acidente de trabalho no estaleiro de obras do metro do Mondego, em Coimbra.



A vítima foi atingida por um balde que se terá desprendido de uma máquina, um equipamento de grandes dimensões.

Ainda foram feitas manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado.

O alerta foi dado cerca das 8h30. No local estiveram 26 operacionais apoiados por nove viaturas dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Voluntários de Coimbra, INEM e PSP.