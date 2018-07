Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 38 anos morre em despiste de mota em Gaia

Alerta foi dado às 13h09 deste domingo.

14:21

Um homem de 38 anos morreu este domingo na sequência de um despiste de mota na rua D. Henrique de Sernache, em Vila Nova de Gaia, no Porto.



O alerta foi dado às 13h09, com a vítima a entrar de imediato em paragem cardiorrespiratória.



As manobras de reanimação demoraram cerca de 40 minutos.



O INEM de Gaia e a VMER de Santo António do Porto estão no local para apurar as circunstâncias do acidente.