Homem de 39 anos desaparecido em Alenquer

Marco Paulo Gomes, de 39 anos, está desaparecido desde sábado, e residirá na localidade de Mato, freguesia de Ribafria e Pereiro de Palhacana, concelho de Alenquer. O alerta para os Bombeiros da Merceana foi dado na manhã desta quarta-feira e já está a decorrer uma operação de busca.Nas buscas estão envolvidos 30 operacionais e 9 viaturas, bombeiros, Guarda e binómios cinotécnicos da GNR. "Estamos a bater uma área na localidade de Mato onde ele foi visto pela última vez no sábado, quando pela última vez deu notícias à família", disse o comandante dos Bombeiros da Merceana.Durante as buscas foram encontrados pertences do desaparecido, um gorro e um telemóvel. O telemóvel foi apreendido pelas autoridades.O homem já esteve preso durante 10 anos e saiu há cerca de dois.