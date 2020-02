Homem de 39 anos detido em Lisboa após cometer 21 assaltos em três anos

Um homem de 39 anos foi detido na Penha de França, em Lisboa, por 21 assaltos cometidos nos últimos três anos, a casas, carros e lojas e um crime de agressões, revelou esta quarta-feira a PSP.A detenção ocorreu domingo, na rua, através de um mandado de detenção.Entre junho de 2017 e outubro de 2019, o assaltante atacou em lojas, supermercados, carros e pelo menos uma casa. As queixas das vítimas e a videovigilância de alguns espaços furtados foi determinante para levar à localização do assaltante. Em junho do ano passado fez o último furto conhecido em Lisboa e depois viajou para Braga.As autoridades acreditam que terá efetuado uma desintoxicação a dependências na cidade, onde é suspeito de dois furtos em outubro. Regressou depois à capital. "Já tinha estado preso em novembro por furtos, tinha apresentações semanais, mas agora ficou em prisão preventiva", disse esta quarta-feira aoo subcomissário Martins.