Homem de 39 anos viola e assalta turista que conheceu em esplanada de Setúbal

Um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por ter abusado sexualmente de uma turista, de 33 anos de idade, que conheceu numa esplanada, em Setúbal.A informação foi avançada esta terça-feira pela Polícia Judiciária através de um comunicado, onde refere que o detido "travou conhecimento com a vítima durante uma visita turística no final da tarde de domingo, numa esplanada".De seguida, o alegado agressor transportou a vítima - ao colo - para a parte das traseiras do estabelecimento e para o interior de um ed+ificio devoluto, sujeitando-a a "variadas práticas sexuais não consentidas", abandonando-a de seguida e "ausentando-se para parte incerta com o seu telemóvel", pode ler-se no comunicado.Homem vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, para conhecer as medidas de coação.