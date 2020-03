Homem de 40 anos desaparecido em Portimão

Um homem de 40 anos está desaparecido, em Montes de Alvor, Portimão, desde segunda-feira.José Carlos Bernardo sofre de uma depressão e era para ter ido à Psiquiatria do Hospital de Portimão com a mãe."Quando lhe liguei para o ir buscar, a mulher disse-me que ele tinha ido trabalhar, mas não foi", relatou esta sexta-feira aoa mãe, Maria de Lurdes, adiantando já ter alertado as autoridades."O sinal do telemóvel dele foi captado em Castro Marim, segunda-feira, mas desde então está desligado", referiu. José Carlos vestia calças de ganga e camisola cinza com uma faixa preta.