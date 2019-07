Homem de 40 anos morto a tiro na rua por recusar casar a filha

Um homem de 40 anos morreu após ter sido atingido a tiro numa rua de Vila Nova de Foz Côa, esta sexta-feira de manhã. Tudo indica que a recusa da vítima em ‘alinhar’ num casamento arranjado para a sua filha adolescente tenha estado na origem do crime.O homem foi encontrado caído no chão, na rua das Atafonas, num beco junto à casa onde estaria a residir há poucos dias. "À nossa chegada o homem estava em paragem cardiorrespiratória", descreveu aoAntónio Nevado, adjunto de comando dos bombeiros, alertados pouco depois das 09h00.A vítima foi assistida no local por bombeiros e INEM e levada para o Serviço de Urgência Básica de Foz Côa, onde foi declarado o óbito.De acordo com relatos de populares, tudo terá sido bastante rápido, sem que tenha havido uma discussão a anteceder os tiros. Os autores dos disparos fugiram imediatamente. O homem foi baleado no tórax.Ainda segundo foi referido no local, a filha da vítima, que terá 14 anos, estaria prometida a outra família em casamento. Mas terá recusado contrair matrimónio, o que não terá sido bem aceite pelo pai do noivo e restante família. A vítima mortal terá saído em defesa da filha, sendo por isso assassinado.A rua onde ocorreu o crime esteve cortada e sob vigilância da GNR ao longo de todo o dia, enquanto decorreram as diligências por parte da Polícia Judiciária, que investiga o crime e procura os suspeitos.A vítima mortal seria residente na zona do Porto e deslocava-se a Vila Nova de Foz Côa esporadicamente. Perto do local do crime mora um irmão do homem que foi assassinado.O corpo da vítima mortal foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital da Guarda, onde vai ser sujeito a autópsia.