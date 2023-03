Homem de 41 anos desaparecido no distrito da Guarda

Bruno Monteiro, de 41 anos, está desaparecido desde segunda-feira no concelho de Pinhel, na Guarda.Há uma grande mobilização de populares e de cerca de 30 operacionais que estão no terreno a desenvolver buscas para encontrar o homem. Várias equipas com recurso a drones também se encontram no local.Bruno Monteiro saiu de casa às 8 horas de segunda-feira e foi visto pela última vez no café da localidade onde mora.O alerta foi dado pela madrinha do desaparecido à GNR.Ao, a mãe do desaparecido contou que telefonou ao filho e que este não atendeu.