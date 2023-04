Homem de 41 anos morre em acidente entre mota e carrinha em Viseu

Um homem, de 41 anos, morreu na tarde desta segunda-feira numa colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira de mercadorias, em Nelas, no distrito de Viseu.O acidente aconteceu cerca das 15h30, em Carvalhal Redondo, quando a carrinha fez sinalização para virar à esquerda. O condutor do motociclo, que seguia atrás da viatura, não conseguiu travar a tempo e colidiu com a carrinha.Os bombeiros e uma equipa médica do INEM ainda procederam a trabalhos de socorro para salvar a vida do homem, mas já nada foi possível fazer para reverter situação.A vítima mortal deixa órfã uma menina de nove anos.