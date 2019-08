Homem de 43 anos detido por abusar da filha e de amiga menor

A Polícia Judiciária anunciou, esta quarta-feira, a detenção, pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão, de um homem de 43 anos suspeito de "vários crimes de abuso sexual de crianças". As vítimas eram a filha do detido e uma amiga desta, hoje em dia com 8 e 11 anos. As autoridades suspeitam que os crimes já eram praticados desde 2017."Os factos tiveram lugar no interior da própria habitação do agressor, quando este se encontrava sozinho com cada uma das crianças", explica a Diretoria do Sul da PJ em comunicado. O homem aproveitava-se da "proximidade familiar e de vizinhança" para abusar das meninas, acrescenta. Ao que o CM apurou, os abusos passavam por toques e carícias, entre o detido e as crianças, não se tendo verificado a prática de cópula com qualquer das duas menores. A mulher do detido terá tido conhecimento de algumas das situações.Após receber denúncia do caso, o DIC de Portimão da PJ começou a investigar a situação e, na terça-feira, identificou e deteve o suspeito. Operário da construção civil de profissão, o detido não tem quaisquer antecedentes criminais. Também não foi encontrado qualquer material de conteúdo pedófilo na residência do homem.O detido esteve para ser esta quarta-feira presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação até ao julgamento, mas passou mais uma noite nos calabouços da Polícia Judiciária de Portimão, só devendo cumprir essa diligência durante esta quinta-feira.A mulher do detido já teria conhecimento de algumas das situações, mas terá pensado que seria possível ultrapassar o problema sem que fosse necessário recorrer às autoridades. Uma denúncia acabou por levar a PJ a deter o homem.