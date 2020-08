Homem de 43 anos detido por assaltar lojas de noite com perucas

Um homem de 43 anos foi detido pela PSP de Lisboa por furtos em estabelecimentos, usando perucas para disfarçar a identidade. Era investigado desde 2018, “depois de um súbito aumento do número de furtos” nas freguesias das Avenidas Novas e do Areeiro. Arrombava portas ou janelas de vidro, de noite, para furtar o dinheiro em caixa.



O homem esteve afastado de Lisboa e os crimes voltaram a aumentar com o seu regresso, no início deste ano. O detido está para já indiciado por oito furtos. Foi apanhado em flagrante e o tribunal deixou-o em liberdade.



