Um homem, de 43 anos, foi detido, esta terça-feira, pela PJ, suspeito de ter ateado um incêndio, no sábado, na casa da mãe integrada numa ‘ilha’, no Porto. O fogo destruiu o recheio da residência e colocou em perigo as casas vizinhas.



O homem terá provocado o fogo após uma discussão que terminou em violência por a mãe não lhe dar dinheiro. O agressor, que na altura da detenção apresentava um aparente desequilíbrio, tem antecedentes criminais por tráfico de droga.

