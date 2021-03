O Ministério Público, através do DIAP de Lisboa, acusou um homem, de 43 anos, de quatro crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Atacou uma colega de trabalho, com diagnóstico de perturbação do desenvolvimento e défice cognitivo.



Os crimes ocorreram entre o verão de 2018 e setembro de 2019. O arguido atuou "de forma consciente", conhecendo as limitações da vítima.

