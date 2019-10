Homem de 44 anos desaparecido desde sábado em Penafiel

José Luís vestia um polo cor de laranja, casaco cinzento e calçava sapatilhas.

José Luís Silva, de 44 anos, foi visto pela última vez no passado sábado, cerca das 12h00, junto à casa onde vive com os pais."Saiu a pé, sem carteira nem telemóvel. Quando vim trazer o almoço, vi que ele não estava e fui à procura dele, mas já não o vi mais. Fui logo à GNR", disse aoCarla Silva, irmã.Família, amigos e autoridades têm andado no terreno, mas não há pistas do homem. "Já percorremos todos os caminhos e montes próximos, com ajuda de cães pisteiros e nada", explicou a mulher, que apela à ajuda de todos.