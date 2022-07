A GNR anunciou este domingo ter detido um homem, de 44 anos, suspeito de levar a cabo repetidas agressões físicas e psicológicas sobre a sua companheira, de 48 anos, e o filho de ambos, de 19, na habitação da família, no concelho de Peniche.





Presente a um juiz de instrução, no Tribunal Judicial de Leiria, onde cumpriu o primeiro interrogatório, o suspeito ficou proibido de contactar com as vítimas e de frequentar os seus locais de residência ou trabalho.