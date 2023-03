Homem de 44 anos morre em despiste de carro em Aveiro

Um homem, com 44 anos, morreu, esta noite de terça-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Aveiro.À chegada dos operacionais, a vítima estava já em paragem cardiorrespiratória.O alerta foi dado, cerca das 24h00, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na Avenida Manuel Maria Rocha, em Esgueira. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foi mobilizada.Foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento dos bombeiros de Aveiro Velhos para retirar a vítima dos destroços do acidente. O óbito foi verificado pela equipa da VMER.O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro a fim de ser autopsiado.A PSP de Aveiro foi mobilizada e investiga as causas do acidente.