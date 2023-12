Homem de 45 anos abria contas para lavar dinheiro de burlas

Criava empresas fictícias sem atividade e através delas abria contas bancárias, com documentos falsos, para fazer a lavagem de dinheiro oriundo de burlas informáticas. O suspeito, de 45 anos e nacionalidade brasileira, foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com a GNR, na zona de Mértola.





CM apurou, o alegado burlão foi intercetado durante uma fiscalização da GNR, depois de apresentar uma carta de condução estrangeira falsa. Durante uma busca ao veículo, foram apreendidos mais de 15 cartões multibanco, três cartas de condução, passaportes, cartões de cidadão de vários países e documentos de veículos, com identidades falsas, e três mil euros em notas.



Segundo oapurou, o alegado burlão foi intercetado durante uma fiscalização da GNR, depois de apresentar uma carta de condução estrangeira falsa. Durante uma busca ao veículo, foram apreendidos mais de 15 cartões multibanco, três cartas de condução, passaportes, cartões de cidadão de vários países e documentos de veículos, com identidades falsas, e três mil euros em notas.

O suspeito já estava a ser investigado depois de ter aberto várias contas em instituições bancárias no Algarve, por onde circularam mais de 200 mil euros. A Polícia Judiciária suspeita que o dinheiro era obtido de forma ilícita, após ser desviado de empresas através de esquemas de burla informática. Era depois transferido para outras contas, recebendo o suspeito uma percentagem das transações efetuadas.