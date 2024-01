Homem esfaqueado na perna após discussão na via pública na Trofa

Um homem de 45 anos foi esta quarta-feira esfaqueado numa perna após uma discussão na via pública em São Martinho de Bougado, na Trofa, no distrito do Porto, revelou à Lusa fonte da GNR.

O alerta foi dado pelas 9h00, após um condutor de uma viatura ligeira e outro de um veículo pesado de mercadorias se terem desentendido.

Segundo a mesma fonte, o condutor da viatura pesada feriu com uma arma branca o condutor do veículo ligeiro de passageiros.

A vítima, segundo os Bombeiros da Trofa, foi considerada ferido ligeiro e transportada ao Centro Hospitalar do Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

A GNR da Trofa tomou conta da ocorrência.