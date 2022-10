Um homem, de 45 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro na Estrada Nacional 125-10, em Rio Seco, no distrito de Faro.No local estiveram 17 operacionais apoiados por 7 viaturas incluindo os Bombeiros Sapadores de Faro, o INEM, a PSP a GNR.O núcleo de investigação de acidentes de viação da GNR levou a cabo as diligências para apurar as causas do acidente.O alerta para o atropelamento foi dado às 21h15.